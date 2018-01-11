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وزير الدفاع الايراني: انتصار جبهة المقاومة كان بمثابة هزيمة نكراء لأعداء الاسلام

وزير الدفاع الايراني: انتصار جبهة المقاومة كان بمثابة هزيمة نكراء لأعداء الاسلام
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي بان انتصار جبهة المقاومة شكل هزيمة نكراء لاعداء الاسلام وقال ان جبهة المقاومة خاضت الحرب مع قوى التكفير والشر الذين كانوا يتلقون الدعم من كل العالم.

العالم- ايران

ولدى لقائه سادن روضة السيدة فاطمة المعصومه (س) في مدينة قم المقدسة اليوم الخميس اشار العميد حاتمي الى ان وزارة الدفاع تتشكل من طاقات مختصة وملتزمة مدفوعة بروح ثورية وقال ان جميع منتسبي هذه الوزارة تمكنوا بفضل الله والاعتماد على الصناعات الدفاعية من تحقيق الرفعة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية رغم الحظر المفروض على البلاد.

ولفت وزير الدفاع الى ان الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة برهنت للعالم شجاعة وبطولة القوات المسلحة وقال ان القوات المسلحة تمكنت بايمانها بالله من هزيمة القوى التكفيرية والاشرار الذين كانوا يتلقون الدعم عسكريا وبشريا من كل العالم.

المصدر: فارس نيوز

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