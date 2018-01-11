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ظريف يشرح نتائج مباحثاته مع الاوروبيين حول "النووي"

ظريف يشرح نتائج مباحثاته مع الاوروبيين حول
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المجتمع الدولي سيتصدى لاي حركة من شأنها الاضرار بالاتفاق النووي وقال ان التزام ايران بالاتفاق النووي يتطلب التزام الجميع ومنهم اميركا بالاتفاق النووي وتطبيقه .

العالم- ايران

و قبيل مغادرته العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس قال ظريف للصحفيين بشان نتيجة مباحثاته مع نظرائه الاوروبيين وموغريني حول الاتفاق النووي ان ما تبين بشكل جلي من خلال محادثات امس واليوم هو اجماع الاسرة الدولية على ان اي حركة من شانها الاضرار بالاتفاق النووي او تغييره امر مرفوض وسيتصدى له المجتمع الدولي .

واضاف ظريف ان موسكو اعلنت امس بصراحة موقفها خلال مباحثاته مع نظيره الروسي واليوم اكد وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية فيدريكا موغريني خلال مباحثاتهم معي اليوم الخميس ان جهودهم ستكرس لضمان استثمار الشعب الايراني لجميع فوائد الاتفاق النووي كما ان الاتحاد الاوروبي تعهد بمضاعفة جهوده الى الاجل الذي ينبغي ان تلتزم فيه اميركا بالاتفاق النووي ولاسيما بعد تمديد اميركا رفع الحظر المفروض على ايران حسب الاتفاق النووي لضمان استفادة الشعب الايراني من المصالح الاقتصادية.

وتابع ظريف انه جرى التباحث حول بعض الاساليب ولاسيما الاساليب المتعلقة برفع القيود المصرفية وتم خلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا والسيدة موغيريني، التاكيد على التزام ايران بالاتفاق النووي الامر الذي ايدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وان ايران من حقها الاستفادة من جميع فوائد الاتفاق النووي.

وتابع ظريف: نحن بدورنا اكدنا ان التزام ايران بالاتفاق النووي يستلزم التزام الجميع ومنهم اميركا بالاتفاق النووي وتطبيقه كما يتعين على الاتحاد الاوروبي الى جانب دعمها العلني للاتفاق بالقول ان تعزز اجراءاتها العملية ليستفيد الشعب الايراني من الاتفاق النووي.

واوضح انه يبدو انه تم ارسال رسالة موحدة وحاسمة وعلينا ان ننتظر نتيجة ذلك .

وافاد ظريف باننا اعلنا مرارا ان ايران برهنت التزامها بالتعهدات الدولية ولكنها برهنت في نفس الوقت انها تمتلك خيارات متعددة وان هذه الخيارات تخدم حتما مصالح الشعب الايراني.

وحول مباحثاته مع نظيره البريطاني قال ظريف لقد اجرينا محادثات قصيرة حول قضايا كنا تحدثنا في السابق حولها وتناولنا قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية ومنها القضايا القنصلية ومسائل اخرى موجودة بين البلدين ولاسيما حول الاجراءات التي على بريطانيا اتخاذها لانهاء الصراع في البحرين وانهاء الحرب في اليمن ونامل ان تتخذ بريطانيا الاجراءات اللازمة .

المصدر: فارس نيوز

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