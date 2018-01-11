البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس بشكل كامل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعلن رفع حالة التأهب في القدس والضفة وعلى الحدود مع غزة عشية جمعة الغضب السادسة
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة سعير في مدينة الخليل ببوابة حديدية
حزب مصر العروبة يعلن ترشيحه لرئيس أركان الجيش المصري السابق (سامي عنان) لخوض انتخابات الرئاسة القادمة
البيت الابيض:ترامب وماكرون يدعوان باتصال هاتفي إلى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لتعود إلى مسار نزع السلاح النووي
مراسلة العالم:شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل
الاليزيه:ماكرون يؤكد لترامب اهمية احترام الاتفاق النووي مع ايران
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بيت فوريك شرقي نابلس
مراسل العالم:مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات متفرقة للقوات اليمنية المشتركة في نجران

العراق يطلب المشاركة في مؤتمر "سوتشي" بشأن سوريا

العراق يطلب المشاركة في مؤتمر
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

طلب العراق إشراكه في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا المقرر نهاية الشهر الحالي في روسيا.

العالم - العراق

وقال السفير العراقي لدى روسيا حيدر العذاري، الخميس، إنه طلب إشراك بلاده في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وأضاف العذاري في تصريح صحفي، اليوم (11 كانون الثاني 2018)، أن "مشاركة العراق بصفة مراقب في المحادثات أمر ضروري". موضحا أن "الأوضاع الجارية في سوريا، لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في العراق".

وشدد العذاري على ضرورة الإفادة من التجربة العراقية في محاربة الاٍرهاب والانتصار المتحقق على تنظيمات داعش الإرهابية".

يُذكر أن مصر والصين طلبتا المشاركة بصفة مراقب في هذه الحوارات التي تدار من قبل الضامنين الثلاثة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم روسيا وتركيا وإيران.

وكانت محادثات جنيف التي عقدت الشهر الماضي، انتهت من دون تحقيق تقدم ملموس.

ودعت روسيا إلى عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" في روسيا. فيما نشرت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها على الإنترنت لائحة تضم 33 كياناً سورياً وجهت إليهم الدعوة للمشاركة.

NRT

روابط ذات صلة

"الجولاني" يخلع "عباءة النصرة" للوصول إلى سوتشي

لافروف يحدد أهم أولويات مؤتمر "سوتشي" القادم حول سوريا

موسكو: مؤتمر سوتشي يجب أن يعقد برعاية أممية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس الوزراء البلجيكي يحاول تهدئة جدل بشأن ترحيل سودانيين

الاكوادور تمنح جنسيتها لجوليان اسانج

رئيس أركان الجيش المصري السابق سيخوض انتخابات الرئاسة

افتتاح اول معرض للسيارات مخصص للنساء في السعودية

بوتين يعتبر زعيم كوريا الشمالية "سياسيا ناضجا"

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

ماكرون يؤكد لترامب "اهمية احترام" الاتفاق النووي مع ايران

قنص 29 مرتزقا بجبهات مأرب والجوف وجبهات داخلية أخرى

بالفيديو..استعادة الجيش السوري لبلدات بريف حماة الشمالي الشرقي.

قرار جديد بشأن السماح للنساء بالقدوم إلى السعودية دون محرم

حماس تدين اعتقالات السلطة ضد كوادرها بالضفة الغربية

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

شاهد بالفيديو: النجم مصطفى زماني يغني "أهواك" قبل أن تنهمر دموعه!

الخارجية اليمنية: على حكام الامارات أن يلزموا حدودهم وأن يقرأوا تاريخ اليمن

خالد علي مستمر في مسعاه للترشح لرئاسة مصر رغم جدولها "المجحف"

ما هو سر شباب بوتين الدائم وماذا تتضمن مائدته؟

شاهد:إعلامية مصرية على الهواء: أنا جاني جلطتين بسبب السيسي!

بن سلمان يستولي على مجموعة "بن لادن" للمقاولات

اخر مستجدات الانتخابات التشريعية في العراق

هكذا افحم وزير خارجية قطر نظيريه الاماراتي والبحريني!

الأکثر مشاهدة