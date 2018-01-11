العراق يطلب المشاركة في مؤتمر "سوتشي" بشأن سوريا

العالم - العراق

وقال السفير العراقي لدى روسيا حيدر العذاري، الخميس، إنه طلب إشراك بلاده في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وأضاف العذاري في تصريح صحفي، اليوم (11 كانون الثاني 2018)، أن "مشاركة العراق بصفة مراقب في المحادثات أمر ضروري". موضحا أن "الأوضاع الجارية في سوريا، لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في العراق".

وشدد العذاري على ضرورة الإفادة من التجربة العراقية في محاربة الاٍرهاب والانتصار المتحقق على تنظيمات داعش الإرهابية".

يُذكر أن مصر والصين طلبتا المشاركة بصفة مراقب في هذه الحوارات التي تدار من قبل الضامنين الثلاثة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم روسيا وتركيا وإيران.

وكانت محادثات جنيف التي عقدت الشهر الماضي، انتهت من دون تحقيق تقدم ملموس.

ودعت روسيا إلى عقد "مؤتمر حوار وطني سوري" في روسيا. فيما نشرت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها على الإنترنت لائحة تضم 33 كياناً سورياً وجهت إليهم الدعوة للمشاركة.

NRT