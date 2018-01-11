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اخر مستجدات الانتخابات التشريعية في العراق

اخر مستجدات الانتخابات التشريعية في العراق
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

العالم - العراق

  • مفوضية الانتخابات: لا يوجد اي تمديد بشأن فترة التحالفات

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عدم وجود اي تمديد بشأن فترة تسجيل التحالفات الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان، إن "فترة التحالفات انتهت"، مؤكدة أنه "لا يوجد اي تمديد".

وكانت مفوضية الانتخابات اكدت، امس الاربعاء، ان اليوم الخميس هو آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية، فيما دعت الاحزاب السياسية الى الاسراع في تقديم طلباتهم.

  • المالكي يؤكد دعمه لكل الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة في الانتخابات

اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الخميس، دعمه لجميع الخيارات المتاحة لاشراك حزب الدعوة في الانتخابات.

وقال المالكي في تصريح صحفي بشأن موقفه وموقف حزب الدعوة الاسلامية من المشاركة في الانتخابات، "نحن داعمون لكل الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة الاسلامية في الانتخابات شريطة ان تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك في الانتخابات وتحفظ للدعوة وحدتها ومصلحتها الانتخابية".

ونفى المكتب الاعلامي ل‍نوري المالكي، الاحد (7 كانون الثاني 2018) الاخبار التي روجت لها فضائية عربية بشأن نية رئيس ائتلاف دولة القانون تأجيل الانتخابات او تشكيل حكومة طوارئ، فيما حذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة.

  • الديمقراطي الكردستاني : الاحزاب الكردية ستدخل بقوائم منفردة في الانتخابات

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب السابق شوان محمد طه ان الاحزاب الكردية ستدخل بقوائم منفردة في انتخابات مجلس النواب .

وقال طه  ان ” الاحزاب الكردية ستدخل منفردة في انتخابات مجلس النواب ، وهناك مباحثات حول إمكانية الدخول بقائمة واحدة في المناطق المتنازع عليها “.

واضاف ان ”جميع التوجهات السياسية ذاهبة نحو تحالفات عابرة للقومية والطائفية والكرد جزء من هذه الرؤية المستقبلية “.

وكان صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني ، قد بين ان التحالفات الكردية في كردستان لم تحسم أمرها بعد.

وقال المندلاوي ، ان” الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني قدما دعوة لبقية الأحزاب الكردية بالدخول في قائمة موحدة”، مشيرا الى ان “هذا الامر لم يحسم بعد”.

ورجح “دخول الديمقراطي والاتحاد الكردستاني في قائمة واحدة والعودة الى الاتفاق الاستراتيجي السابق بينهما”. 

  • الاتحاد الكردستاني يدخل بقائمة منفردة في الانتخابات

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، انه لم يقم بالتسجيل مع اي تحالف لدى المفوضية رغم انتهاء المدة المحددة، وفيما أشار لورود معلومات عن تمديد المفوضية التسجيل خلال الساعات المقبلة، توقع دخوله الانتخابات بقائمة منفردة.

وقال القيادي في الاتحاد الكردستاني غياث السورجي في تصريح صحفي ان “المدة المحددة من قبل المفوضية انتهت ولم يسجل الاتحاد الوطني الكردستاني في اي تحالف لخوض الانتخابات المقبلة”.

واضاف ان “معلومات مؤكدة وردت تفيد بتمديد المفوضية الوقت المحدد لعدة ايام لتسجيل التحالفات خلال الساعات الاخيرة”, مشيرة الى ان “الوقائع على الارض تتجه نحو دخول الاتحاد الوطني الكردستاني بقائمة منفردة”.

  • مقرب من العبادي يكشف قرب الاعلان عن التحالف الانتخابي الأقوى

كشف مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن الاقتراب من تشكيل "التحالف الانتخابي الأقوى"، مشيرا إلى أن الشكل النهائي لخارطة التحالفات ستتضح خلال ساعات.

وبحسب موقع الاتجاه، فقد كتب عبد الهادي مهودر، وهو موظف في المكتب الإعلامي للعبادي، ومقرب منه، على صفحته في فيسبوك: "ساعة ونصف تقريبا، ويتضح الشكل النهائي لخارطة التحالفات التي تخوض الان مفاوضات اللحظات الحاسمة".

واضاف مهودر: "سيكتمل التحالف الانتخابي الاقوى"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

  • علاوي والجبوري والمطلك حلفاء الانتخابات المقبلة

كشف مصدر برلماني عراقي عن تحالف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري ورئيس ائتلاف العربية صالح المطلك لخوض الانتخابات التشریعیة المقبلة.

وقال المصدر في تصريح لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري يوقعان اتفاق تحالف لخوض الاتفاقات المقبلة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التحالف الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الان ضم ايضا رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك وعبد الله الياور احد شيوخ عشائر نينوى"، مشيرا الى انه "يضم ايضا اكثر من ٢٥ حزبا سياسيا".

وقال القيادي في التجمع المدني للاصلاح زياد الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ائتلافاً كبيراً يتشكل في اللحظة الاخيرة لتسجيل الائتلافات يقوده ثلاث شخصيات مهمة وهم سليم الجبوري واياد علاوي وصالح المطلك ومعهم اكثر من ٢٥ حزبا سياسيا".

وأضاف الجنابي أن الائتلاف "في جميع محافظات العراق".

ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حددت يوم 12 مايو/أيار موعدا لإجراء الانتخابات.

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