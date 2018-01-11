البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس بشكل كامل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعلن رفع حالة التأهب في القدس والضفة وعلى الحدود مع غزة عشية جمعة الغضب السادسة
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة سعير في مدينة الخليل ببوابة حديدية
حزب مصر العروبة يعلن ترشيحه لرئيس أركان الجيش المصري السابق (سامي عنان) لخوض انتخابات الرئاسة القادمة
البيت الابيض:ترامب وماكرون يدعوان باتصال هاتفي إلى مواصلة الضغط على كوريا الشمالية لتعود إلى مسار نزع السلاح النووي
مراسلة العالم:شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل
الاليزيه:ماكرون يؤكد لترامب اهمية احترام الاتفاق النووي مع ايران
مراسلة العالم:اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بيت فوريك شرقي نابلس
مراسل العالم:مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات متفرقة للقوات اليمنية المشتركة في نجران

البابا فرنسيس يتجنب زيارة الأرجنتين مرة أخرى

البابا فرنسيس يتجنب زيارة الأرجنتين مرة أخرى
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

يتوجه البابا فرنسيس، الاثنين، للمرة السادسة خلال حبريته إلى أمريكا اللاتينية لكنه يتجنب مرة أخرى مسقط رأسه الأرجنتين، ويطرح هذا الخيار تساؤلات لا تنتهي.

العالم - الأميركيتان

وأوجز المؤرخ الإيطالى جيانى لا بيلا، من مجموعة سانت ايجيديو الكاثوليكية التي تضطلع بدور الذراع الدبلوماسية غير الرسمية للفاتيكان، المسألة بالقول "فى كل رحلاته، يواجه خطر استغلاله. لكن مستوى هذا الخطر عال جدا في الأرجنتين".

وخلال خمس سنوات من حبريته تقريبا، زار البابا وهو أول أميركي-لاتيني يصل إلى المنصب، قسما كبيرا من بلدان أمريكا اللاتينية، بدءا بالبرازيل والباراغواى وبوليفيا وكوبا أيضا والإكوادور وكولومبيا، كذلك توافرت مناسبات عديدة لتوجيه نداءات من أجل المصالحة والسلام والحوار.

ويعتبر عدد كبير من المراقبين، في الفاتيكان والأرجنتين، أن رسائله تنطوي على معنى خاص في بلاده، حيث غالبا ما تفسر بأنها تدخلات سياسية أو انتقادات فعلية موجهة إلى الرئيس الأرجنتينى الليبرالي ماوريسيو ماكري.

وقال المؤرخ لا بيلا الذي رافق البابا في سبتمبر إلى كولومبيا التي عانت نزاعا مسلحا استمر أكثر من خمسين عاما: "أعتقد أن البابا فرنسيس يتخوف من أن تسيء حالة الاستقطاب القوي الذي تعيشه الأرجنتين إلى مهمته الرعوية".

واعتبر غوستافو فيرا، الناشط الاجتماعى الأرجنتيني، الذى كان على صلة وثيقة بخورخي برغوليو في بوينوس إيرس: "لطالما دافع عن ثقافة اللقاء والحوار والبحث عن النقاط المشتركة، من خلال العمل على المدى البعيد من أجل مصلحة الجماعة، وأعتقد في المقابل أن الأرجنتين لم تحرز تطورا نحو التشاور والحوار والسياسات الحقيقية للدولة الجديرة بهذا الاسم".

المصدر: فرانس برس

221-104

روابط ذات صلة

البابا فرنسيس يزور ميانمار لدعم المسيحيين هناك

البابا فرنسيس يدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة اكتشاف الوحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رئيس الوزراء البلجيكي يحاول تهدئة جدل بشأن ترحيل سودانيين

الاكوادور تمنح جنسيتها لجوليان اسانج

رئيس أركان الجيش المصري السابق سيخوض انتخابات الرئاسة

افتتاح اول معرض للسيارات مخصص للنساء في السعودية

بوتين يعتبر زعيم كوريا الشمالية "سياسيا ناضجا"

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

ماكرون يؤكد لترامب "اهمية احترام" الاتفاق النووي مع ايران

قنص 29 مرتزقا بجبهات مأرب والجوف وجبهات داخلية أخرى

بالفيديو..استعادة الجيش السوري لبلدات بريف حماة الشمالي الشرقي.

قرار جديد بشأن السماح للنساء بالقدوم إلى السعودية دون محرم

حماس تدين اعتقالات السلطة ضد كوادرها بالضفة الغربية

ایران وایطالیا توقعان عقدا بقیمة خمسة ملیارات یورو

شاهد بالفيديو: النجم مصطفى زماني يغني "أهواك" قبل أن تنهمر دموعه!

الخارجية اليمنية: على حكام الامارات أن يلزموا حدودهم وأن يقرأوا تاريخ اليمن

خالد علي مستمر في مسعاه للترشح لرئاسة مصر رغم جدولها "المجحف"

ما هو سر شباب بوتين الدائم وماذا تتضمن مائدته؟

شاهد:إعلامية مصرية على الهواء: أنا جاني جلطتين بسبب السيسي!

بن سلمان يستولي على مجموعة "بن لادن" للمقاولات

اخر مستجدات الانتخابات التشريعية في العراق

هكذا افحم وزير خارجية قطر نظيريه الاماراتي والبحريني!

الأکثر مشاهدة