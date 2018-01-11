حماس تدين اعتقالات السلطة ضد كوادرها بالضفة الغربية

العالم – فلسطين المحتلة

واستغرب الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الخميس،مواصلة السلطة هذه السياسة رغم انطلاق عملية المصالحة، التي كانت إحدى ركائزها إطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي في الضفة.

وأكد قاسم أن استمرار السلطة في اعتقالاتها السياسية بالضفة لا يخدم الحالة الفلسطينية، بل يضعفها في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية.

وطالب قاسم السلطة الفلسطينية بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة، وإطلاق الحريات العامة تنفيذا لاتفاقات المصالحة، داعياً كل القوى السياسية والجهات الحقوقية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسة التي تضر بتماسك شعبنا وتضعف جبهتنا الداخلية.

المركز الفلسطيني للإعلام