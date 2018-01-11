ماذا يعني اتهام انقرة لواشنطن بدعم الارهاب واتهام باكستان لها بالخيانة ؟
كيف يقرأ ابتعاد اوروبا عن سياسات واشنطن بعد جلسة مجلس الامن حول ايران ؟
اين هي مصداقية السياسة الخارجية لاميركا في ظل خلاف ترامب مع حلفائه ؟
الضیوف:
د. جمال واكيم- أستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
جاويد حفيظ- دبلوماسي باكستاني سابق
يوسف كاتب- اوغلو كاتب سياسي تركي
توم حرب- مدير التحالف الاميركي الشرق اوسطي للديمقراطية
إدارة ترامب - سياسات واشنطن - السياسة الخارجية لاميركا
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http://www.alalam.ir/news/3280001
http://www.alalam.ir/news/3280006