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اسطول كبير يشارك بالبحث عن طاقم ناقلة النفط الايرانية

اسطول كبير يشارك بالبحث عن طاقم ناقلة النفط الايرانية
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الصيني لدى طهران بانغ سن ان نحو 20 سفينة انقاذ تشارك في عمليات عمليات البحث عن طاقم ناقلة النفط الايرانية وقال انه مع تغير جهة الرياح حاليا فان ناقلة النفط اخذت تبتعد عن الحدود البحرية للصين ولكننا ابلغنا ايران بان الحكومة الصينية ستواصل عمليات الاغاثة والبحث حتى النهاية .

العالم - ايران

ولدى لقائة علي ربيعي وزير التعاون ومسؤول اللجنة الخاصة بمتابعة حادثة ناقلة النفط سانجي اليوم الخميس  قال السفير الصيني ان وزارة النقل والشحن الصينية اعدت قوات كبيرة لاخماد نار الناقلة وانقاذ طاقمها .

واشار الى وضع الناقلة وقال ان هذه الناقلة مازالت تشتعل فيها النيران  وتقع فيها انفجارات ولكن القوات الصينية ورغم التهديدات المختلفة سعت لاداء واجبها في اغاثة وانقاذ طاقم الناقلة.

واوضح ان الصين تتعاون الان مع كوريا الجنوبية واليابان وهي تستعين بهما في عمليات اخماد نيران الناقلة والبحث عن طاقمها المفقود.

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