رئيس التعبئة: عراقيل الاعداء لن توقف مسيرة ايران

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين في مدينة ياسوج الخميس قال العميد غيب برور ان الشعب الايراني الواعي واليقظ قد تعود على تهديدات وعداء الاستكبار ولاشك ان مثل هذه الاتحركات والعراقيل ليست بالشئ الجديد بالنسبة للجمهورية الاسلامية .

واشار الى اعمال الشغب والفوضى الاخيرة ومن يقف وراءها وقال ان قائد الثورة الاسلامية قد رد من جديد بالشكل المطلوب وبدعم من الشعب الايراني الواعي ورسم الطريق بشكل جيد لسد الطريق مرة اخرى امام مارب الاعداء اللدودين.

واوضح ان الهدف الاساسي للعدو دوما هو ضرب دعائم النظام نظير الولاية والمبادئ الرئيسية للثورة داعيا المسؤولين والمعنيين الى الحذر وعدم اعطاء اي ذريعة بيد الاعداء .

واكد العميد غيب برور ضرورة ان تلبي الحكومة المطاليب الحقة للشعب وتسوية مشاكله المعاشية والاقتصادية مشيرا الى ان التعبئة والحرس الثوري سيقفان بمنتهي الاقتدار الى جانب الشعب والمسؤولين في هذا المجال .

101-2