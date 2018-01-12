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هزيمة اخرى لترامب بدفاع اوروبا عن الاتفاق النووي!

هزيمة اخرى لترامب بدفاع اوروبا عن الاتفاق النووي!
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

دافعت فيدريكا موغيريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن الاتفاق النووي مع ايران.

العالم - اوروبا

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني زيغمار غابرييل والبريطاني بوريس جونسون، في أعقاب الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل، اليوم الخميس، إن "خطة العمل المشتركة الشاملة حول برنامج إيران النووي تعمل وهي كفيلة بتحقيق أهدافها الرئيسية. والاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على تنفيذها من قبل كافة المشاركين".

وأشارت إلى أن 9 تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي، كما أكدت الوكالة الدولية الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن "هذا الاتفاق يسمح بالرقابة على البرنامج النووي الإيراني".

وأعربت  موغيريني عن ما وصفته  بالقلق إزاء تطوير طهران لبرنامجها الصاروخي و"اعمالها في المنطقة"، بحسب تعبيرها، "لكننا نؤكد أن هذه القضية يجب فصلها عن تنفيذ الاتفاق النووي".

وأكدت كذلك أن رفع الحظر عن إيران أثر إيجابيا على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وطهران.

وشددت موغيريني على أن "الاتفاق النووي مع إيران له أهمية استراتيجية ليس فقط بالنسبة للأمن في المنطقة، بل وللأمن الأوروبي". واعتبرت الاتفاق "العنصر الأساسي لصرح الأمن النووي الدولي".

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن "هذا موقفنا الموحد، ونحن نريد حماية خطة الأعمال المشتركة الشاملة من أي قرارات تقوضها، بغض النظر عن مصدرها".

وأضاف أنه "لا يوجد هناك أي دليل على أن إيران لا تنفذ هذا الاتفاق"، وبالتالي ما دامت طهران تلتزم بالاتفاق، "لن يكون أي أساس للتشكيك في مسألة رفع العقوبات".

وتابع قائلا: "نتوجه إلى حلفائنا، بمن فيهم الولايات المتحدة، بالدعوة للمساعدة، لكي يبقى هذا الاتفاق قابلا للحياة".

المصدر: وكالات

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