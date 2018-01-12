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مسؤولة اندونيسية تدعو الي تعزيز العلاقات مع ايران

مسؤولة اندونيسية تدعو الي تعزيز العلاقات مع ايران
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت عضو البرلمان الاندونيسي' نور حياتي السقاف ' انها ستعارض اي تدخل اجنبي في قضايا ايران الداخلية خلال مشاركتها في الاجتماع الثالث عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية داعية ودعت الى تعزيز العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران 

واضافت «نور حياتي السقاف» مساء امس قبيل توجهها الي طهران: أكدت وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الايرانيين علي ضرورة تطوير العلاقات بين الشعبين الايراني والاندونيسي خاصة في المجال الاقتصادي .


وبشان زيارتها لايران اوضحت عضوة البرلمان الاندونيسي بانها تزور طهران للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية لاعتماد خطوات مهمة وبالتعاون مع باقي الدول الاعضاء في المنظمة لحل مشاكل العالم الاسلامي.

وأعربت عن املها في ان يتم التركيز في هذا الاجتماع علي قضايا العالم الاسلامي الحالية بمافي ذلك الحرب في اليمن ومشاكل سوريا ولبنان.

وأعربت عن اسفها لقتل النساء والاطفال جراء الحروب بين الدول الاسلامية كما يحدث في اليمن، وقالت 'ان الاسلام دين السلام ويدعو ابناءه لحل خلافاتهم بالحوار'.

وردا علي سؤال حول قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الي ترامب القدس قالت ان هذا القرار آلمنا جميعا ، مؤكدة ان جميع الاراضي المحتلة تعود للفلسطينيين واغتصبت من قبل الصهاينة .

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