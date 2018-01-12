جهد حكومي عراقي لعودة اللاجئين الى مناطقهم

العالم- مراسلون

وقد أكدت توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضمان توفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق بما يُشعر العوائل النازحة بالإطمئنان قبل عودتها، لهذا شددت التوجيهات الصادرة بهذا الشأن الى الوزارات والمحافظات واللجان المختصة، ترك الخيار للعوائل النازحة في عودتها الطوعية دون أي إلزام.



وإعلنت خلية إدارة الأزمات المدنية في رئاسة الوزراء عن عودة حوالي ٥٠ % من النازحين الى مناطقهم، وتؤكد استمرار حرص الحكومة على توفير الخدمات اللازمة للنازحين سواءٌ في مخيماتهم، أو في مناطق نزوحهم.

وفِي الوقت الذي نفت فيه نفياً قاطعاً أي توجه في إلزامهم بالعودة الى مناطقهم،كما اكدت إن أي تصريحات تصدر من أية جهة خلافاً لما تمت الإشارة اليه، تعد مرفوضة ومخالفة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والحكومة وإن اللجان المختصة مستمرة في أنشطتها في إغاثة النازحين بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، التي تشهد الحرص على التعامل الإنساني مع النازحين.

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