مشروب الخس.. لإنقاص الوزن سريعاً!

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وقالت ماريا فيليكس، خبيرة التغذية الإسبانية إن "من بين الأطعمة الخضراء التي ينصح بها والتي تفيد بشكل فعّال في خسارة الوزن مع إمداد الجسم باحتياجاته من العناصر الغذائية، هي أوراق الخس الغنية بإلألياف، والتي تعمل على تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع وتحسن عملية الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي لاحتوائها على مادة السليلوز التي تعمل على تسهيل حركة الأمعاء".

وتعتبر حمية الخس الأفضل لإنقاص الوزن، لأن هذه الخضراوات الورقية تحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً وفيتامينات ومعادن وألياف تجعلها الغذاء المثالي للجسم، عكس باقي الحميات القاسية التي تخلف أضراراً ونقص في الفيتامينات والمعادن.

يخلط في الخلاط الكهربائي 5 أوراق من الخس مع ليمونة وكوب من الماء المعدني ويشرب في الصباح قبل الإفطار يومي.

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