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بيونغ يانغ تكثف العمل في موقعها الرئيسي للتجارب النووية

بيونغ يانغ تكثف العمل في موقعها الرئيسي للتجارب النووية
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

كثفت كوريا الشمالية من أعمال الحفر داخل أحد أنفاق موقعها الرئيسي للتجارب النووية.

العالم- أسيا و الباسفيك

وقال موقع "38 نورث"، المتخصص التابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، إن ما يثبت صحة معلوماته، هو تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية، تظهر مزيدا من النشاط في موقع "بونغيي-ري"، حيث يمكن بشكل خاص رؤية عربات التعدين وحركة العمال، وزيادة كبيرة في أكوام التراب.

وأشار الموقع إلى أن: "هذه الأنشطة تعكس جهود كوريا الشمالية المستمرة للحفاظ على قدرة موقع بونغيي-ري استعدادا لإجراء تجارب نووية محتملة في المستقبل".

وتعود هذه الصور إلى ديسمبر/كانون الأول 2017، أي قبل أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بادرة انفتاح نادرة على كوريا الجنوبية.

ومنذ توليه السلطة في 2011، حققت كوريا الشمالية تقدما سريعا نحو تحقيق هدفها في تطوير صاروخ يمكن تجهيزه برأس نووي ويطال الأراضي الأمريكية.

ومن غير المعروف ما إذا كانت بيونغ يانغ بالفعل قادرة على إطلاق صاروخ مجهز بقنبلة نووية بوسعه الوصول إلى البر الأمريكي، لكن تقدمها التكنولوجي والعسكري ساهم في تعزيز موقفها الدبلوماسي تحسبا لاحتمال استئناف المفاوضات السياسية.

المصدر: أ ف ب

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