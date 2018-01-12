لا تطعموا أطفالكم '"بسكويت بالشاي"!

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في هذا السياق، نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن جمعية التغذية البريطانية تحذيراً حول مخاطر إطعام الطفل البسكويت والشاي.

وأوضح المتحدث باسم الجمعية، أخصائي التغذية كريس كاشين، أنّ الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول، التي تمنع الجسم من امتصاص الحديد، ما قد يسبب للطفل الإنيميا، والتعب، وصعوبة في التركيز، فضلاً عن التأثير السلبي على نمو دماغ الطفل وجسمه.

وأشار الى أنّ الشاي يحتوي على الكافيين، ما يعيق امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يسبّب مشاكل في النوم، إضافةً الى احتوائه على "التانين"، المضرّ بصحّة الأسنان.

أمّا البسكويت فقد يسبّب تسوسّ الأسنان، لإحتوائه على السكر.

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