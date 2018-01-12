البث المباشر

لا تطعموا أطفالكم '"بسكويت بالشاي"!

لا تطعموا أطفالكم '
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

 من الدارج أن الأمهات عادة ما يطعمن أطفالهن الرضع، وجبة البسكويت المغمس بالشاي، في الشهر السادس.

العالم - منوعات

في هذا السياق، نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن جمعية التغذية البريطانية تحذيراً حول مخاطر إطعام الطفل البسكويت والشاي. 

وأوضح المتحدث باسم الجمعية، أخصائي التغذية كريس كاشين، أنّ الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول، التي تمنع الجسم من امتصاص الحديد، ما قد يسبب للطفل الإنيميا، والتعب، وصعوبة في التركيز، فضلاً عن التأثير السلبي على نمو دماغ الطفل وجسمه.

وأشار الى أنّ الشاي يحتوي على الكافيين، ما يعيق امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يسبّب مشاكل في النوم، إضافةً الى احتوائه على "التانين"، المضرّ بصحّة الأسنان.

أمّا البسكويت فقد يسبّب تسوسّ الأسنان، لإحتوائه على السكر.

102-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

مشروب الخس.. لإنقاص الوزن سريعاً!

بالفيديو... بهذه الطريقة تكشف اذا كان في غرفة الفندق كاميرا مراقبة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تشييع شهيدين خلال جمعة الغضب اليوم+فيديو

بهذه الطريقة يتم تحويل الفيديو إلى صور متحركة GIF في واتساب

تسجيلات صوتية… قادة المسلحين في سوريا يفضحون بعضهم

خبيرة هندية تؤكد اهمية ميناء جابهار في تطوير التجارة الأقليمية

لا تطعموا أطفالكم '"بسكويت بالشاي"!

الاحتلال يرفع حالة التأهب استعدادا لجمعة غضب سادسة

أنشطة سعودية في المهرة تستفز سلطنة عمان

الداخلية التونسية: توقيف 773 متورطًا في أحداث الشغب الأخيرة

الهند تدخل نادي المئة الفضائي

اوروبا تتحفظ على طلب لأربيل لحل الأزمة مع بغداد

حكومة ائتلافية في ألمانيا قد ترى النور قريبا

ترامب يلغي زيارته لبريطانيا بسبب صفقة سيئة!

عضو بهيئة المعارضة السورية.. السعودية تدعمنا

عريس ينتقم بجنون من عروسته ليلة الزفاف!

الجيش السوري يحرر قرى جديدة في ريف حلب

هكذا أسقط الشعب الايراني عروش الثلاثي الأمريكي الصهيوني القبلي الجاهلي الخاوية!

الولايات المتحدة تصمم طائرة درون فرط صوتية

وزير الخارجية الأردني: يجب ضمان عودة اللاجئين

جيش ايران يبعث فريق انقاذ للبحث عن بحارة ناقلة النفط

بيونغ يانغ تكثف العمل في موقعها الرئيسي للتجارب النووية

الأکثر مشاهدة