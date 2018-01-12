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عضو بهيئة المعارضة السورية.. السعودية تدعمنا

عضو بهيئة المعارضة السورية.. السعودية تدعمنا
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد عضو هيئة التفاوض السورية هادي البحرة إن السعودية لا تزال تقدم دعمها للمعارضة السورية.

العالم - سوريا

وأضاف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية أن السعودية بذلت جهودا كبيرة لإجراء مؤتمر "الرياض -2"، الذي أسفر عن صياغة جميع مجموعات المعارضة في وفد موحد. كما أشار إلى أن السعودية تسهم بقسط واضح في تحريك العملية السياسية.   

وكانت قوى المعارضة السورية شكلت في الاجتماع الموسع لها عقدته في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 "الهيئة التفاوضية الموحدة" لخوض مفاوضات جنيف، وتضم للمرة الأولى كافة أطياف المعارضة السورية، وبينها الائتلاف الوطني ومنصتا موسكو والقاهرة وممثلون من المجموعات المسلحة ومعارضون مستقلون.

واتخذ المشاركون في هذا الاجتماع بيانا ينص على أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يستقيل من منصبه قبل بداية المرحلة الانتقالية، فيما يعتبر وفد الحكومة الروسية هذا الطلب شرطا مسبقا يعيق بدء المفاوضات.

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