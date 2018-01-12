بهذه الطريقة يتم تحويل الفيديو إلى صور متحركة GIF في واتساب

العالم - العالم الرقمي

وللراغبين بتحويل الفيديوات الى صور متحركة على اجهزتهم سواء أجهزة أندرويد وآيفون اتباع الخطوات التالية:



- ابدأ محادثة ضمن التطبيق.



- انقر على علامة المشبك في المحادثة التي بدأتها.



- حدد المعرض.



- اختر الفيديو الذي تريد تحويله إلى ملف صور متحركة، أو قم بتصوير فيديو 6 ثوان أو أقل.



- في أعلى اليسار ستظهر لك الآن كلمة Gif بجانب كلمة الفيديو.



- تستطيع الآن تعديل الفيديو كما تريد، لكن يجب أن يكون أقل من 6 ثوان ليتم تحويله.



- عند الانتهاء من تعديل الفيديو وإضافة رسالة اختيارية، فقط اضغط على أيقونة السهم الأخضر للإرسال.

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