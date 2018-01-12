بالفيديو: مشاهد لخسائر مرتزقة السعودية واخرى للأسرى بالجوف

العالم - اليمن

المعارك على اشدها في محافظة الجوف اليمنية عقب محاولة مرتزقة العدوان السعودي التقدم في مديرية خب والشعف

المشاهد التي بثها الاعلام الحربي تظهر جثث قتلى المرتزقة المنتشرة في ساحات المعارك فضلا عن الاليات المدمرة اضافة الى مشاهد اخرى لاسرى من بينهم اطفال قد وقعوا في قبضت القوات اليمنية .

المواجهات الضارية امتدت الى الساحل الغربي حيث توثق المشاهد العمليات اليمنية المباغتة على مواقع المرتزقة غرب مديرية موزع الى الجهة الشرقية من مديرية المخا.

والى شمال شرق مديرية موزع مشاهد لالية عسكرية تابعة لمرتزقة السعودية مدمرة بالكامل وقد اكد مصدر عسكري تدمير الالية ومقتل اكثر من خمسة عشر عنصرا من المرتزقة اثناء محاولة تقدمهم الفاشلة شمال معسكر خالد .

اما في مديرية الغيل هجوم للقوات اليمنية ضد مواقع المرتزقة بوادي شواق حيث تظهر المشاهد حدة المعارك والتقدم اليمني باتجاه مواقع المرتزقة .

وفي تعز تم احباط محاولة تقدم للمرتزقة بجبهتي الشقب والمفاليس في حيفان تخلله قصف مدفعي مركز على التلة الغربية منقطة الصيار في مديرية الصلو اضافة الى احباط محاولة تقدم مماثلة بالاطراف الشرقية الشمالية في حريب القراميش في مارب ما ادى الى سقوط المزيد من القتلى والجرحى وتدمير اليات عسكرية.

103-10

