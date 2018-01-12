مصرع 9 عراقيين بينهم اطفال بانقلاب حافلة في تركيا

العالم - العراق

وقالت وكالة الاناضول الرسمية إنّ، الحافلة انقلبت على طريق سيلوبي- خابور على بعد 20 كيلو مترًا من الحدود العراقية.

وأكدت مصرع 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، وإصابة 28 آخرين، جراح اثنين منهم خطيرة.

الى ذلك كشف نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الجمعة، تفاصيل حادثة انقلاب حافلة تقل نازحين عراقيين من سوريا الى تركيا تمهيدا لعودتهم للعراق، فيما ناشد وزارة الخارجية بضرورة التدخل.

وقال قبلان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحافلة التي انقلبت في بلدة غازي عينتاب في تركيا كانت تنقل نازحين من مخيم اعزاز نقلوا الى تركيا تمهيداً لنقلهم الى العراق بالتنسيق بين وزارة الخارجية العراقية والهجرة والمهجرين مع السلطات السورية والتركية"، مبيناً أن "الحادثة تسبب عنها وفاة ٩ وجرح ٣٠ وغالبيتهم من سكنة نينوى بينهم تركمان".

ودعا قبلان، وزارة الخارجية الى "التدخل الفوري لنقل جثامين المتوفين والجرحى الى المستشفيات"، مشيراً الى ان "الحادثة كانت قضاء وقدر وعلى الخارجية ان تتواجد في موقع الحادثة من اجل تقديم المساعدة".

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