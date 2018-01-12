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الحكومة العراقية تمنع وزير الدفاع البلجيكي من زيارة أربيل

الحكومة العراقية تمنع وزير الدفاع البلجيكي من زيارة أربيل
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

منعت الحكومة العراقية، وزير الدفاع البلجيكي سيفن فاندبوت من القيام بزيارة الى أربيل، فيما قامت الحكومة البلجيكية بإستدعاء السفير العراقي لتوضيح هذا الأمر.

العالم - العراق

وقال ممثل حكومة كردستان في الاتحاد الاوروبي، دلاور آجكيي، في تصريح صحفي "كان وزير الدفاع البلجيكي سيفن فاندبوت يريد القيام بزيارة الى بغداد والى اربيل واللقاء مع القوات البلجيكية، إلا ان الحكومة العراقية قد اخبرته بمنعه وعدم السماح له بزيارة كردستان، ولهذا قرر وزير الدفاع البلجيكي إلغاء هذه الزيارة بالكامل".

واضاف آجكيي، ان "هذا الموقف قد سبب امتعاضاً كبيراً لدى الحكومة البلجيكية، ولهذا قاموا فوراً بإستدعاء السفير العراقي المتواجد هناك، لتوضيح الاسباب، مما ادى الى تصاعد ردود الافعال في الإعلام البلجيكي".

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