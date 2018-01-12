ترامب: علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية.. قريباً!

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وأكد ترامب خلال مقابلته مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أنه من المحتمل أن تكون لديه علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون، رافضا أن يفصح عما إذا كان قد جمعه اتصال بزعيم كوريا الشمالية من عدمه.

وأوضح ترامب: “لم أقل أنا لدي علاقة من عدمه، ولكن لا أستبعد إقامة علاقات طيبة مع زعيم كوريا الشمالية في المستقبل”.

ورفض ترامب الإجابة على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع كيم جونج أون، قائلا: “لا أريد التعليق على ذلك.. إنني لا أقول إن كنت قد حدثته أم لا. إنني ببساطة لا أريد التعليق”.

وجاء ذلك بعد أسبوع تقريبا من تهديد زعيم كوريا الشمالية لترامب بامتلاكه زر نووي على مكتبه، قد يستخدمه في المستقبل لاستهداف الولايات المتحدة، حال قيامها بعمل عدائي ضد كوريا الشمالية خلال الفترة المقبلة.

وفي سبتمبر الماضي، وصف ترامب كيم جونغ أون بأنه “زعيم عصابة من المجرمين”، ورد زعيم كوريا الشمالية على الرئيس الأميركي بوصفه ب”المجنون”، كما زعم أنه يعاني من بعض المشكلات في رأسه.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كان قد أعلن عزمه التصالح مع نظيرته الجنوبية، بعد أن أعلن إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى من المسؤولين في بيونغ يانغ للحديث عن مستجدات الأوضاع في البلدين والعمل على رأب الصدع، لاسيما وأن سول ستستضيف دورة الألعاب الشتوية في العام الجاري، وهي المناسبة التي رآها كيم جونغ أون مناسبة للغاية لتخليد العلاقات التاريخية بين الدولتين.

المصدر : وكالات