بعد انتقادات قوية.. إدارة ترامب تشيد بالصين

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وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان له أن هذه الخطوة الإيجابية من قبل بكين تأتي دعما للجهود المتخذة من قبل المجتمع الدولي بقيادة واشنطن بهدف ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط على سلطات كوريا الشمالية، بغية إجبارها على الكف عن "تجاربها غير المشروعة" والمضي قدما في جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وجاء هذا البيان بعد إعلان المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك الصينية هوان سون بين أن التبادل التجاري بين بلاده وكوريا الشمالية تقلص في ديسمبر/كانون الأول المنصرم بأكثر من 50% مقارنة مع معدلات العام الماضي.

وكان ترامب قد أعرب قبل أسبوعين عن خيبة أمله من الصين، بعد نشر وسائل الإعلام الكورية الجنوبية صورا تظهر تسليم سفن صينية كميات من النفط إلى أخرى تابعة لكوريا الشمالية في عرض البحر.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر تصاعد في شبه الجزيرة الكورية وكادت الحرب تندلع في النصف الثاني من العام الماضي، بسبب تبادل بيونغ يانغ وواشنطن تهديدات نارية، وذلك في ظل سلسلة تجارب صاروخية باليستية ناجحة نفذتها كوريا الشمالية.

وردا على هذه التجارب، فرض مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ عقوبات اقتصادية أكثر صرامة.

المصدر: روسيا اليوم