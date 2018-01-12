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هذا هو الشعب الإيراني!

الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

على مدى الأيام القليلة الماضية كان المشهد في ايران مختلفا لكنه كان واقعيا.. كان يحمل نبض الشارع الإيراني في دفاعه عن حريته وسيادته أمام الأعداء المتربصين... هذا ماكان يقوله الناس الذين خرجوا في کافة الشوارع بمختلف المدن الإیرانیة بالملايين وهم يهتفون الموت لأمريكا والموت لأعداء الوطن.. فهذا هو الشعب الإيراني!

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