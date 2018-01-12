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شاهد... انكسار واضح لظهر النصرة بريف ادلب.. ما الذي جرى؟

الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

حرر الجيش السوري وحلفاؤه 18 قرية وبلدة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد معارك مع ارهابيي جماعة النصرة، وتركزت المعارك جنوب مدينة السفيرة. وذلك في وقت يواصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ويخوضوا معارك عنيفة مع جماعة النصرة الارهابية والجماعات المرتبطة بها.

العالم - سوريا

معالم الهزيمة والانكسار باتت واضحة على الجماعات الارهابية في مثلث الارياف الشمالية حلب وادلب وحماة.. فبالرغم من محاولة الجماعات الارهابية اشغال الجيش وحلفائه على عدة جبهات الا ان القوات واصلت تقدمها في ريف حلب الجنوبي الشرقي وحرروا عدد كبير من القرى والبلدات جنوبي مدينة السفيرة اضافة الى تحرير عدة قرى جنوب غرب خناصر وبهذه السيطرة تكون المسافة التي تفصل القوات المنطلقة من محور خناصر عن القوات المتقدمة من شمال شرق سنجار هي خمسة كيلومتر فقط، وفي حال الالتقاء تكون المجموعات المسلحة قد تحاصرت في جيب يمتد من جنوب غرب خناصر جنوب حلب وصولا لمحور الشاكوسيه شمال شرق حماة.

الجماعات الارهابية كسر ظهرها بشكل واضح في ادلب.. مصدر عسكري اكد ان الجيش وحلفائه افشلوا هجوما معاكسا شنه ارهابيو الحزب التركستاني بالتنسيق مع ضباط أتراك في ريف إدلب، وذلك في محاولة لإيقاف الانهيارات المتتالية في صفوفها أمام التقدم المتسارع لقوات الجيش وحلفائه نحو مطار أبو الضهور العسكري.

القادة الميدانيون اكدوا أن إرهابيي التركستاني وبدعم وتوجيه وتخطيط مباشر من انقرة استقدموا معظم قواتهم المتمركزة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وجسر الشغور عبر أرتال ضخمة تضم حاملات للدبابات وعربات مصفحة تتقدمها سيارات تركية يستقلها توجهت إلى منطقة خان شيخون لبدء هجماتها بالتعاون مع مجموعات النصرة الارهابية ونور الدين الزنكي الإرهابية مركزة الهجوم على محورين رئيسيين هما عطشان والخوين إضافة إلى محاور وهمية من جهة مطار أبو الضهور وسنجار.

القادة اشاروا الى ان الجماعات الإرهابية كانت تخطط لضرب نقطة ارتكاز الجيش وحلفائه بين حماة وإدلب وفصل القوات المتقدمة على شكل هرم في ريف إدلب عن القاعدة في حماة، وذلك في وقت كانت فيه قوات الجيش وحلفائه مستعدة لاحتواء هذا الهجوم حيث تم معه إخلاء بعض النقاط المتقدمة لخلق جيوب لتدخل فيها الجماعات الارهابية ومن ثم تم استهدافها في هذه المناطق وهو ما احبط الهجوم.


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