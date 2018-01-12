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استقالة السفير الامريكي في بنما بسبب تصريح ترامب العنصري

استقالة السفير الامريكي في بنما بسبب تصريح ترامب العنصري
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلدان في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بـ"حثالة الدول" رفض سفير الولايات المتحدة في بنما، جون فيلي، مواصلة العمل في إدارة ترامب وقدم استقالته.

العالم - الاميركيتين 

وأبلغ فيلي كل من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية وحكومة بنما بأنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه "لأسباب شخصية بدءا من 9 مارس من العام الجاري"، بحسب بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الجمعة.

لكن وسائل إعلام اطلعت عن نص طلب الاستقالة وقالت إنه قراره يعود إلى "الاستحالة المبدئية" للعمل لدى إدارة الرئيس ترامب.

وأفادت وكالة "رويترز" التي تلقت نسخة من الطلب إن فيلي قال فيه: "حينما شغلت منصب موظف مساعد في وزارة الخارجية، أديت القسم بالخدمة المخلصة للرئيس وإدارته حتى لو كنت غير موافق مع بعض الأبعاد من السياسة المعتمدة".

وأضاف فيلي أن القسم يلزمه بتقديم الاستقالة إذا شعر بأنه غير قادر على مواصلة العمل، وأكد "لقد حان هذا الوقت".

وتأتي استقالة السفير الأمريكي في بنما على خلفية فضيحة جديدة بسبب تصريحات الرئيس ترامب المهينة للمهاجرين، ووصف دولهم (المهاجرين) بـ"حثالة الدول"، أثناء اجتماع مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ اليوم الجمعة.

وأثارت تصريحات ترامب هذه امتعاض وغضب كثيرين باعتبارها "عنصرية".

 

المصدر: روسيا اليوم 

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