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البنتاغون يلتزم الصمت حيال مصير قمر صناعي سري

البنتاغون يلتزم الصمت حيال مصير قمر صناعي سري
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإجابة على أي سؤال بشأن إطلاق قمر اصطناعي عسكري سري، ما زاد الغموض حول مصير القمر الذي بلغت كلفته نحو مليار دولار.

العالم - الاميركيتان 

وأطلقت شركة "سبايس إكس" الخاصة صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا الأحد الماضي، حاملا قمرا حكوميا سريا تحت اسم "زوما"، وأوردت وسائل الإعلام الأمريكية أن القمر الاصطناعي لم يبلغ المدار المقرر بسبب عدم انفصاله كما يجب عن الطبقة العليا من الصاروخ، مشيرة إلى أنه سقط في الغلاف الجوي.

وأكدت شركة "سبايس إكس" الثلاثاء الماضي أن الصاروخ عمل كما يجب لكن البيان ترك الاحتمال مفتوحا أمام إمكانية حصول خلل خلال عملية الإطلاق.

ورفض مسؤولان في البنتاغون تقديم أي معلومات بسبب طبيعة المهمة السرية، أثناء مؤتمر صحفي عقداه بخصوص القمر السري.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت: "لا بد أن تسألوا شركة "سبايس إكس" التي أطلقت القمر السري".

وعند إصرار الصحفيين، قال المتحدث الآخر الجنرال كينيث ماكنزي: "انتهينا من الأمر، لن يكون بوسعنا تقديم أي معلومات إضافية عن القمر الاصطناعي".

وكانت شركة "نورثورب غرومان" المصنعة للقمر الاصطناعي أوضحت أن القمر تابع للحكومة الأمريكية وأنه سيوضع في مدار منخفض دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل، وسبق لـ"سبايس إكس" أن أطلقت أقمارا اصطناعية تخدم مصالح شؤون الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "سبايس إكس" هو إيلون موسك، المخترع ورجل الأعمال الجنوبي إفريقي المولد، الذي قدّم للعالم السيارة الكهربائية الأكثر شهرة "تسلا".

المصدر: روسيا اليوم 

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