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أمريكا تدرج 14 شخصية وشركة ايرانية بقائمة حظر جديدة

أمريكا تدرج 14 شخصية وشركة ايرانية بقائمة حظر جديدة
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، 14 كيانا وشخصية إيرانية جديدة، ومن بينها رئيس السلطة القضائية في البلد، صادق لاريجاني، على قائمة حظرها ضد إيران.

وقالت الوزارة إن الكيانات الشخصية أدرجت على القائمة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم برامج التسلح المتطورة من قبل السلطات بحسب زعمها.

وحملت الخزانة الأمريكية صادق لاريجاني، المسؤولية عما سمته "الترتيب والمراقبة أو نوع آخر من التحكم وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في إيران أو المواطنين الإيرانيين أو المقيمين في البلد".

واليكم أسماء الشركات والشخصيات التي شملتها القائمة:


۱. آية الله صادق آملي لاریجاني، رئيس السلطة القضائية في ايران

۲. سجن رجايي شهر

۳. غلامرضا ضیایي، رئيس سجن رجايي شهر

۴. منظمة الحرب الالكترونية والدفاع السايبري في حرس الثورة الاسلامية

۵. المجلس الاعلى للعالم الافتراضي

۶. المركز الوطني للعالم الافتراضي 

۷. شركة اتصالات "موج سبز" التي تنشط في ماليزيا

8. مرتضی رضوي، مواطن ايراني

۹. شركة اسناد وتجديد الطائرات العمودية في ايران

۱۰. صناعة الطائرات الايرانية 

۱۱. شي یوهاوا (مواطن صيني)

۱۲. شركة "بردازان سیستم نماد آرمان"  

۱۳. شرکة بوجانج سيرامیك (في الصين)

۱۴. جو یوجون ( مواطن صيني ووكيل شركة بوجانج سيرامیك)

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