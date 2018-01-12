البث المباشر

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غربي ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غربي ايران
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه غرب ايران مساء اليوم الجمعة.

العالم - ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة التاسعة و 20 دقيقة و 40 ثانية من مساء الجمعة (الخامسة و 50 دقيقة و 40 ثانية من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) في عمق 9 كم من سطح الارض.

واضاف المركز، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.63 والطول الشرقي 45.76 درجة.

ومنذ صباح الجمعة وقع نحو 80 تابعا زلزاليا في منطقة سومار الحدودية اقواها كانت بقوة 5.6 ريختر.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب محافظة كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

والحق ذلك الزلزال اضرارا كلية وجزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

2

روابط ذات صلة

زلزال يضرب مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه الايرانية

تسجيل الف و726 تابعا زلزاليا في محافظة كرمانشاه غرب البلاد

زلزال يهز بغداد وعددا من المحافظات العراقية

زلزال بقوة 5.1 يضرب مدينة هجدك بكرمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استشهاد مواطن يمني و"درون" أميركية تستهدف البيضاء

نشرة بانوراما: "خيارات اميركا حول الاتفاق النووي" و"جمعة غضب سادسة"

ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

وسط تساؤلات بشأن أهليته؛ ترامب يخضع لأول فحص طبي

صفقة طائرات بلاك هوك UH-60M أميركية إلى السعودية

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غربي ايران

تعرف على المحامي المصري الذي يعتزم خوض سباق الرئاسة

فيما اكد ان إعلان ترامب اليوم يخالف بنوده.. ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

البنتاغون يلتزم الصمت حيال مصير قمر صناعي سري

17 دولة تعد باعتراض السفن التي ستخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية

أمريكا تدرج 14 شخصية وشركة ايرانية بقائمة حظر جديدة

خالد علي يؤكد استمراره في سباق الرئاسة المصرية: لن نستسلم..

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع تركيا لن تتقدم ما دامت تسجن صحفيين

الاتحاد الإفريقي: تصريح ترامب شاذ

استقالة السفير الامريكي في بنما بسبب تصريح ترامب العنصري

شاهد... انكسار واضح لظهر النصرة بريف ادلب.. ما الذي جرى؟

الإحتجاجات ستتصاعد.. الغارديان: لهذه الأسباب ثارَ التونسيون مجدداً

زاخاروفا تتحدث عن "خوف فطري" لدى الأمريكيين تجاه روسيا

الأکثر مشاهدة