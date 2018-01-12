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صفقة طائرات بلاك هوك UH-60M أميركية إلى السعودية

صفقة طائرات بلاك هوك UH-60M أميركية إلى السعودية
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "سيكورسكي" الأمريكية أنها تعاقدت مع المملكة العربية السعودية من أجل بيعها طائرات هليكوبتر.

العالم - السعودية

وسوف تتسلم السعودية 17 طائرة هيلكوتبر بلاك هوك "UH-60M"، مقابل 193.85 مليون دولار أميركي، حسب موقع "Jane's 360".

ويشمل الاتفاق الذي أعلنته وزارة الدفاع الأميركية، 8 طائرات هيلكوبتر إلى الحرس الوطني السعودي، و9 طائرات للقوات الخاصة.

وتسلم الطائرات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، حسب موقع "Jane's 360".

وقال المتحدث باسم "لوكهيد" (الشركة التي تملك سيكوسكي)، إن هذه الطائرات كانت جزءا من المبيعات العسكرية الأجنبية.

وأضاف أنه من غير الواضح إذا كانت تمثل الطائرات الـ17 أمرا جديا أم أنها كانت ضمن المعلن عنه من قبل، حسب موقع "Jane's 360".

وتابع المتحدث أن هذه الطائرات لا تدخل أيضا ضمن العقد الذي وقع في تموز/يوليو 2017 مع السعودية بشأن طائرات "40 UH-60M" وأخرى طبية "75 HH-60M".

ومن الصعب تقديم أرقام واضحة حول الطائرات المطلوبة أو تلك التي تم تسليمها إلى الحرس الوطني السعودي، ولم تعط "لوكهيد" رقما نهائيا بهذا الشأن.

سبوتنك

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