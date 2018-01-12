وسط تساؤلات بشأن أهليته؛ ترامب يخضع لأول فحص طبي

العالم - الاميركيتان

ويصور كتاب جديد وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا، ترامب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن ويتصرف كطفل.

وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترامب في ما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات مدغمة غير مفهومة أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

وقال ترامب، الذي عبر علنا عن غضبه من التغطية، للصحفيين يوم الخميس إنه يتوقع أن تكون نتيجة الفحص طيبة، وأضاف مبتسما "من الأفضل أن تكون طيبة وإلا فلن تسعد البورصة".

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الذي سيجرى في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن فحص ترامب لن يتضمن اختبارا نفسيا. وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن فحص ترامب لن يتضمن اختبارا نفسيا، علما أن نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون شملت بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

من المهم الإشارة إلى أن ترامب ليس مجبرا على نشر أي معلومات لكن البيت الأبيض قال إن طبيب الرئاسة روني جاكسون سيقدم بيانا "أمس الجمعة"، وسيتلقى أسئلة من الصحفيين يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه لا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي، ولم يعرف عن رؤساء سابقين أنهم خضعوا لفحوص بشأن قدرتهم الذهنية أثناء توليهم المنصب بمن فيهم رونالد ريغن الذي شخّص الأطبّاء حالته بالزهايمر بعد 5 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم

2