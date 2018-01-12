ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

العالم - اوروبا

ونقلت رويترز عن المتحدثة رسالة قالت فيها: "سوف نتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى سبيل مشترك للمضي قدما، الحكومة الاتحادية ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد صرح بأن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم يخالف بنوده، وعلى أميركا إبداء الالتزام الكامل مثل إيران.

جاء كلام وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على موقع "تويتر"، كأول رد فعل رسمي إيراني على قرار الرئيس الأميركي ترامب قبل ساعات بتمديد رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي مع إيران.

وكالات

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