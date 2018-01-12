البث المباشر

ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الجمعة، بأن بلادها ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي مع ايران.

العالم - اوروبا

 

ونقلت رويترز عن المتحدثة رسالة قالت فيها: "سوف نتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى سبيل مشترك للمضي قدما، الحكومة الاتحادية ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد صرح بأن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم يخالف بنوده، وعلى أميركا إبداء الالتزام الكامل مثل إيران.

جاء كلام وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على موقع "تويتر"، كأول رد فعل رسمي إيراني على قرار الرئيس الأميركي ترامب قبل ساعات بتمديد رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي مع إيران.

وكالات

2

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

عشرة مليارات دولار من الاستثمارات الاجنبية في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي

اجتماع ترامب بمستشاريه للبت بقراره حول الاتفاق النووي+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استشهاد مواطن يمني و"درون" أميركية تستهدف البيضاء

نشرة بانوراما: "خيارات اميركا حول الاتفاق النووي" و"جمعة غضب سادسة"

ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

وسط تساؤلات بشأن أهليته؛ ترامب يخضع لأول فحص طبي

صفقة طائرات بلاك هوك UH-60M أميركية إلى السعودية

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غربي ايران

تعرف على المحامي المصري الذي يعتزم خوض سباق الرئاسة

فيما اكد ان إعلان ترامب اليوم يخالف بنوده.. ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

البنتاغون يلتزم الصمت حيال مصير قمر صناعي سري

17 دولة تعد باعتراض السفن التي ستخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية

أمريكا تدرج 14 شخصية وشركة ايرانية بقائمة حظر جديدة

خالد علي يؤكد استمراره في سباق الرئاسة المصرية: لن نستسلم..

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع تركيا لن تتقدم ما دامت تسجن صحفيين

الاتحاد الإفريقي: تصريح ترامب شاذ

استقالة السفير الامريكي في بنما بسبب تصريح ترامب العنصري

شاهد... انكسار واضح لظهر النصرة بريف ادلب.. ما الذي جرى؟

الإحتجاجات ستتصاعد.. الغارديان: لهذه الأسباب ثارَ التونسيون مجدداً

زاخاروفا تتحدث عن "خوف فطري" لدى الأمريكيين تجاه روسيا

الأکثر مشاهدة