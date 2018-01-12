العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة... موقف اميركي يتجدد كل اربعة اشهر من الاتفاق النووي بين تمديد رفع الحظر عن طهران والالتزام بالاتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية وبين تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترامب بتمزيقِ الاتفاق لكونِه سيئا حسب وصفِه.. وبين هذا وذاك بقيت الانظار عالقة الى مصير هذا الاتفاق لتُعلن واشنطن انها المرة الاخيرة التي يتم فيها تمديد تعليق الحظر على ايران.

في ملف بانوراما الثاني .. نناقش الدور الذي يلعبُه الفلسطينيون في حماية القدس بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعتبار المدينة المقدسة عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث شهدت المناطق الفلسطينية المختلفة جمعة غضب سادسة سقط على اثرها عشرات الجرحى دفاعا عن المدينة المقدسة وتنديدا بالقرار الاميركي.

غرفة اخبار العالم

2