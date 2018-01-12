العالم - مراسلون

أفاد بذلك مراسل قناة العالم من اليمن الزميل عبدالله الشريف، وأوضح بان المواطن اليمني محمد ناصر مطهر بغارة لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت منزله بمديرية صرواح بمأرب.

واضاف الشريف، ان طائرات اميركية بدون طيار شنت 4 غارات على منطقة حمات لقح والجسيمة بقيفة بمحافظة البيضاء.

ميدانيا، دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتعزيزات مرتزقة الجيش السعودي في مواقع عباسة والشبكة والتبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطلعة وبوابة صلة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما احرقت قوات الجيش واللجان مدرعة وآلية عسكرية لمرتزقة العدوان شمال يختل بالمخا بتعز ومقتل من على متنهما.

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