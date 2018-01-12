البث المباشر

استشهاد مواطن يمني و"درون" أميركية تستهدف البيضاء

استشهاد مواطن يمني و
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن يمني بغارة لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت منزله بمديرية صرواح بمأرب.

العالم - مراسلون

أفاد بذلك مراسل قناة العالم من اليمن الزميل عبدالله الشريف، وأوضح بان المواطن اليمني محمد ناصر مطهر بغارة لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت منزله بمديرية صرواح بمأرب.

واضاف الشريف، ان طائرات اميركية بدون طيار شنت 4 غارات على منطقة حمات لقح والجسيمة بقيفة بمحافظة البيضاء.

ميدانيا، دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتعزيزات مرتزقة الجيش السعودي في مواقع عباسة والشبكة والتبة الرملية قبالة منفذ الخضراء وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطلعة وبوابة صلة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما احرقت قوات الجيش واللجان مدرعة وآلية عسكرية لمرتزقة العدوان شمال يختل بالمخا بتعز ومقتل من على متنهما.

2

 

روابط ذات صلة

تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بصد محاولتي زحف بالبيضاء

قتلى وجرحى وإحراق آلية لمرتزقة العدوان في الجوف والبيضاء

تكبيد مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة بعمليات متفرقة بالبيضاء والغيل

امن البيضاء يضبط عناصر للقاعدة بحوزتهم 7 عبوات ناسفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استشهاد مواطن يمني و"درون" أميركية تستهدف البيضاء

نشرة بانوراما: "خيارات اميركا حول الاتفاق النووي" و"جمعة غضب سادسة"

ألمانيا بصدد تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

وسط تساؤلات بشأن أهليته؛ ترامب يخضع لأول فحص طبي

صفقة طائرات بلاك هوك UH-60M أميركية إلى السعودية

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ مشروع محرك الدفع النووي

الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سومار غربي ايران

تعرف على المحامي المصري الذي يعتزم خوض سباق الرئاسة

فيما اكد ان إعلان ترامب اليوم يخالف بنوده.. ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

البنتاغون يلتزم الصمت حيال مصير قمر صناعي سري

17 دولة تعد باعتراض السفن التي ستخرق العقوبات ضد كوريا الشمالية

أمريكا تدرج 14 شخصية وشركة ايرانية بقائمة حظر جديدة

خالد علي يؤكد استمراره في سباق الرئاسة المصرية: لن نستسلم..

المفوضية الأوروبية: المحادثات مع تركيا لن تتقدم ما دامت تسجن صحفيين

الاتحاد الإفريقي: تصريح ترامب شاذ

استقالة السفير الامريكي في بنما بسبب تصريح ترامب العنصري

شاهد... انكسار واضح لظهر النصرة بريف ادلب.. ما الذي جرى؟

الإحتجاجات ستتصاعد.. الغارديان: لهذه الأسباب ثارَ التونسيون مجدداً

زاخاروفا تتحدث عن "خوف فطري" لدى الأمريكيين تجاه روسيا

الأکثر مشاهدة