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الجيش وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة في ريف حلب

الجيش وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة في ريف حلب
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على عدة قرى، كما صدوا هجوما لما يسمى بـ"جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها.

العالم - مراسلون

واوضح مراسل قناة العالم من سوريا الزميل وسام الجردي ان الجيش السوري وحلفاءه تابعوا عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قرى "قيقان - الايوبية - كفر ابيش - بلوزة - المنطار" جنوب مدينة السفيرة بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

من جهتها، اوضحت مراسلة قناة العالم الزميلة دارين فضل، ان الجيش السوري صد هجوما لجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في محيط نقاطه في قريتي خريبة وربيعة بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

واضافت ان الجيش السوري وحلفاءه فجروا آليتين مفخختين رباعيتي الدفع قبل وصولهما الى هدفهما، كما استهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تحركاتهم بالمنطقة.

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