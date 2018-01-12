الجيش وحلفاؤه يسيطرون على قرى جديدة في ريف حلب

العالم - مراسلون

واوضح مراسل قناة العالم من سوريا الزميل وسام الجردي ان الجيش السوري وحلفاءه تابعوا عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قرى "قيقان - الايوبية - كفر ابيش - بلوزة - المنطار" جنوب مدينة السفيرة بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

من جهتها، اوضحت مراسلة قناة العالم الزميلة دارين فضل، ان الجيش السوري صد هجوما لجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في محيط نقاطه في قريتي خريبة وربيعة بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

واضافت ان الجيش السوري وحلفاءه فجروا آليتين مفخختين رباعيتي الدفع قبل وصولهما الى هدفهما، كما استهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تحركاتهم بالمنطقة.

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