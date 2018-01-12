القوات الخاصة الايرانية جاهزة لدخول الناقلة المنكوبة

العالم - ايران

وقال العميد تقي خاني في تصريح له الجمعة، ان رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التقي الملحقين العسكريين الصيني والياباني في طهران ونقل لهما طلب الجيش والمسؤولين والشعب في ايران لمسؤولي جيشي البلدين المذكورين للعمل الشامل وبمسؤولية لانقاذ ارواح البحارة الايرانيين في الناقلة المنكوبة.

واضاف، ان فريق عمليات خاصة من مغاوير القبعات الخضر النخبة في القوة البحرية للجيش، متواجد الان في ميناء شنغهاي بانتظار تسلم امكايات الطيران من الجيش الصيني للقيام بعمليات الاغاثة والانقاذ للناقلة المنكوبة.

وتابع، انه لو تسلم فريق العمليات الخاصة للقوة البحرية مروحية من الجيش الصيني فبامكانه القيام بعمليات الاغاثة والانقاذ لطاقم الناقلة المنكوبة.

يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الي كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الي مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.

وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر علي جثة احد افراد الطاقم الايراني على بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الان مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

اما السفينة الاخرى الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا باذي.

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