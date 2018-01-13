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54 دولة أفريقية تطالب ترامب بـ"الاعتذار" و"التراجع" عن وصفه بعض الدول بأنها "حثالة"

الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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