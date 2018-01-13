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54 دولة أفريقية تطالب ترامب بـ"الاعتذار" و"التراجع" عن وصفه بعض الدول بأنها "حثالة"
وزير الخارجية الإيراني: سياسة ترامب وإعلانه اليوم ينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: بدلا من تكرار ذات التصريحات العقيمة على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالاتفاق مثل إيران
وزير الخارجية الإيراني: لايمكن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: إعلان ترامب اليوم يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف
الادارة الأميركية تنتهك الاتفاق النووي وتفرض حظرا على 14 شخصية وكيانا ايرانيا
الادارة الأميركية تنتهك الاتفاق النووي وتفرض الحظر على 14 شخصية وكيانا ايرانيا
ادارة ترامب تمدد تجميد الحظر على ايران لأربعة أشهر
البيت الأبيض يعلن عن تأكيد ترامب رفع الحظر المرتبط بالاتفاق النووي مع ايران
ادارة ترامب تمدد تجميد الحظر الأميركي على ايران
54 دولة أفريقية تطالب ترامب بـ"الاعتذار" و"التراجع" عن وصفه بعض الدول بأنها "حثالة"
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش
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