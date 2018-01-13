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الجهاد الإسلامي يعلن رسمياً مقاطعته لاجتماع "المركزي"

الجهاد الإسلامي يعلن رسمياً مقاطعته لاجتماع
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رسميا، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (تابع لمنظمة التحرير)، المقرر الأحد المقبل.

العالم - فلسطين

وقال داود شهاب الناطق باسم الحركة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول "الحركة أبدت قراراً نهائياً بعدم المشاركة في اجتمع المجلس المركزي القادم" الذي يناقش سبل الرد على الإجراءات الأمريكية و"الإسرائيلية" تجاه القدس.

وأضاف أنه من بين أسباب عدم مشاركة حركته "عقد الاجتماع في رام الله، وهذا غير متفق عليه في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت وحضرته الحركة في 10 يناير (كانون ثاني) من العام الماضي".

وأوضح شهاب أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع خارج فلسطين، بمعنى أن يكون بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وتدخلاته".

وبيّن أن الأعضاء الذين يدخلون الضفة الغربية يحتاجون لتصاريح من "إسرائيل" فكيف يمكن أن يتخذوا قرارات حاسمة بشأن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وكشف المتحدث باسم حركة الجهاد، أن "السبب الثاني كان ضرورة تطبيق ما جاء في الاتفاقات المختلفة للمصالحة، من الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ووضع رؤية شاملة للتحديات ومواجهتها ومن ثم ترتيب اجتماع للمجلس المركزي".

وأوضح "كان من الضروري وضع ترتيبات أكثر دقة وشمولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إعادة ترتيب منظمة التحرير ودخول حركتا الجهاد وحماس في مؤسسات المنظمة".

والمجلس المركزي الفلسطيني، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وعقد المجلس دورته الأخيرة الـ"27"، في مدينة رام الله عام 2015.

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