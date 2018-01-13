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هذا هو سر صمت تويتر على اعتقال الوليد بن طلال، اكبر المستثمرين فيها!

هذا هو سر صمت تويتر على اعتقال الوليد بن طلال، اكبر المستثمرين فيها!
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تساءل الصحافي في قناة "سي إن بي سي" الأمريكية جايك نوفاك، عن صمت شركة "تويتر"، المنصة المفضلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيال التعبير عن احتجاز الوليد بن طلال، أكبر المستثمرين فيها.

العالم - السعودية

وعبر نوفاك عن اعتقاده أنه مهما حصل للوليد، فإن "تويتر" تعتقد أن أموال استثماراته سيأخذها شخص من العائلة المالكة في السعودية، في تلميح للقيادة السعودية. وتقول الشركة: "ربما سيتم إطلاق سراحه (ابن طلال المعتقل منذ أكثر من شهرين) وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي"، بالمحافظة على حصته في "تويتر".

وانتقد الصحافي الأمريكي موقف "تويتر" تجاه قضية الوليد بن طلال، معتبراً أن ذلك يظهر وجوب أن يكون الشخص حذراً في تقدير الشركات التي يستثمر بها لقيمته الشخصية.

وكان ترامب دخل في عراك على "تويتر" مع الوليد بن طلال، الذي انتقده خلال حملته للانتخابات الرئاسية بسبب موقفه العدائي من المسلمين.

وتطمح السعودية للحصول على قرابة 100 مليار دولار من اعتقالات الفساد التي بدأتها في نوفمبر الماضي، إذ جمّدت حسابات مصرفية لأفراد ضمن الحملة، التي رجح مصدر سعودي أن تتراوح المبالغ المستردّة منهم ما بين خمسين الى مائة مليار دولار.

ووصف مراقبون الأمير ابن طلال بالمستعصي على عروض القيادة، بعد أن رفض مراراً تسوية الأمر مادياً وإطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية ضخمة وضعتها السلطات شرطاً للإفراج عنه، معتبراً أن القبول يعني تثبيت تهمة الفساد بحقه.

ولم تفلح السلطات السعودية في إبرام صفقة مع ابن طلال؛ إذ طلبت منه دفع ما يصل إلى 7 مليارات دولار مقابل الإفراج.

في حين قالت الرياض إن الأمير السعودي عرض نقل حصته التي (تبلغ 95%) في شركة المملكة القابضة للحكومة، لكن الأخيرة تطالب بأن يكون الدفع نقداً.

وفي ظل تعنّت المملكة وإصرار الأمير على موقفه، تحدّثت صحف عالمية عن احتمالات ذهاب القيادة السعودية نحو الاستيلاء على حصة ابن طلال في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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