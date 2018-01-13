السفير الايراني في بغداد: العلاقات الايرانية العراقية ستستمر كالسابق

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن السفير الايراني لدى العراق، وفي مؤتمر صحفي له تحت عنوان "نفقات وفوائد العلاقات الايرانية والعراقية" عقده بطهران، اشار الى ان العلاقات الدفاعية العسكرية والامنية الايرانية - العراقية ستستمر كالسابق؛ مصرحا بقوله "لدينا علاقات جيدة مع وزارة الدفاع والجيش والحشد الشعبي والشرطة في العراق".

ونوه السفير الايراني في بغداد الى أن ايران ستساعد بالتأكيد في اعادة اعمار العراق، وقال : لدينا علاقات جيدة وفريدة مع العراق في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف، لدينا علاقات جيدة مع الاحزاب العراقية ايضاً؛ علاقاتنا مع الاكراد قوية جداً وتاريخية ونسعى خلال الفترة الراهنة الى اقامة علاقة بين اربيل وبغداد بما يضمن مصالح الجانبين.

وتابع، ان متوسط التعامل التجاري دون احتساب النفط والغاز (بين ايران وبغداد) يبلغ قرابة 7 مليارات دولار، فيما يصل اجمالي متوسط البلدين الى 12 مليار دولار مع النفط والغاز.

ولفت الى ان ايران تعد الشريك الاقتصادي الثاني للعراق بعد الصين ومن ثم تركيا؛ وذلك في ضوء وجود اتفاقيات عديدة بين ايران والعراق في مجالات الدفاع والزراعة والقطاع الخاص.

وتابع : حدودنا آمنة جداً ومزدحمة بالتبادل التجاري، لدينا 1450 كلم من الحدود المشتركة وهي اطول واكثر الحدود امناً.

واردف قائلا، لدينا 5 قنصليات في اربيل والسليمانية والنجف والبصرة وكربلاء بالاضافة الى السفارة في بغداد اذ لايوجد في أي بلد بالعالم هذا العدد من القنصليات؛ مؤكدا ان جميع الحدود بين البلدين نشطة اليوم في التبادل التجاري، مضيفا، ان مستوى العلاقات الاقتضادية بين البلدين جيدة؛ داعيا الى تعزيزها.

ونوه السفير الايراني في بغداد الى ان 4 الاف مواطن عراقي يدرسون حاليا في المدارس والجامعات الايرانية بشكل رسمي وان طاقات البلدين تستوجب تعزيز هذه العلاقات الثنائية.

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