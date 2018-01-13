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وزيرة الصحة العراقية:

طبابة الحشد الشعبي اسعفت جرحى العمليات في أصعب الظروف

طبابة الحشد الشعبي اسعفت جرحى العمليات في أصعب الظروف
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

اشادت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود بدور طبابة الحشد الشعبي لاسعاف جرحى العمليات بأصعب الظروف.

العالم - العراق

وقالت حمود خلال كلمة القتها خلال مؤتمر “حشد الطبابة” الذي اقامته الهيأة اننا " نشيد بدور طبابة الحشد الشعبي من خلال التعاون الجيد مع وزارة الصحة لاسعاف جرحى العمليات العسكرية واجراء عمليات حرجة في اصعب الظروف ".

واضافت اننا " نقدم الشكر والثناء للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني من خلال فتواه المباركة وتأسيس الحشد الشعبي للدفاع عن العراق الى جانب القوات الامنية ومتابعة البطولات والانتصارات المتحققة " حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وتابعت حمود ان "وزارة الصحة دعمت هيئة الحشد بكوادر طبية جيدة ومتخصصة فضلا عن سيارات الاسعاف والمستلزمات الطبية الاخرى".

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