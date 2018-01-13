البث المباشر
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح
حماس تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده يوم غد الاحد
الصحة الفلسطينية:مقتل صياد فلسطيني اثر اطلاق زورق مصري النار عليه في بحر رفح جنوب قطاع غزة

إليكم أدوات التجسس قديما.. وهذا ما استخدمته الجاسوسات!

إليكم أدوات التجسس قديما.. وهذا ما استخدمته الجاسوسات!
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

لا بد أنك تابعت العديد من أفلام الجرائم والجواسيس، والاستخبارات السرية، ولاحظت الأجهزة والأدوات الرائعة التي يستخدمها الجواسيس في مهماتهم السرية.

العالم - منوعات

ويمكن العثور على الأدوات المدهشة والرائعة للجواسيس في متحف في العاصمة الأمريكية واشنطن متخصص للتجسس، حيث يتوافر أكبر مجموعة من التحف الدولية للخدمات السرية.

ونشر موقع “برايت سايد” مجموعة من الأدوات المذهلة التي استخدمت قديمًا قبل تطور التكنولوجيا:

1. ذراع مجهز ببندقية

هذه الذراع الاصطناعية مجهزة ببندقية مدمجة، ولإطلاق الرصاص منها ما عليك سوى لكز إصبعك على عدوك، ويمكنك رؤية هذه الأداة في متحف التجسس في أوبرهاوزن، ألمانيا.

2. جذع شجرة مجهز بآلة تصنت
إنها ليست مجرد جذع شجرة، إنها جهاز تصنت يعترض البث الإذاعي لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية بتثبيته في ضواحى موسكو في أوائل السبعينيات. ومن الجدير بالذكر أن الجذع يعمل عبر الألواح الشمسية.

3. اليعسوب
كانت حشرات اليعسوب مجهزة بكاميرا خفية، وفي عام 1970 كانت تعتبر شيئا رائعا حقا، وكانت مدمجة بمروحة هيدروليكية تم تجميعها من قبل ساعاتي محترف.

4. أزياء وكالة المخابرات المركزية
العميلات السريات كن يرتدين فساتين قصيرة سوداء، بإمكانها تسجيل الصوت، والتقاط الصور.

5. مسدس أحمر الشفاه
أداة أخرى للجاسوسات الإناث في لجنة أمن الدولة، وهو أحمر شفاه مجهز ببندقية عيار 4.5 ملم.

6. حافظة مياه متفجرة
تحتوي حافظة المياه هذه على متفجرات وكان يستخدمها مسؤولو مخابرات الجيش الأمريكي بين عامي 1942 و1945.

7. حذاء مجهز بجهاز إرسال
يحتوي هذا الحذاء على كعب مجهز بجهاز إرسال لتسجيل ورصد المحادثات، وقد استخدمت إدارة الأمن العام في جمهورية رومانيا الاشتراكية هذه الأحذية من الستينيات إلى السبعينيات لمراقبة الدبلوماسيين الأمريكيين.
في الأساس، يطلب الدبلوماسيون أحذيتهم من الخارج، لكن العملاء الخاصين اعترضوا الطرود وأحدثوا ثقبا في الحذاء ووضعوا أجهزة تصنت داخلها.

221

روابط ذات صلة

مشهد مذهل..لحظة استخراج ديك من بطن ثعبان طوله 5 أمتار (فيديو)

فيديو يحصد 52 مليون مشاهدة.. وبطله يكشف سرا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العدوان السعودي يفجر منزل الشيخ عادل الاصبحي في تعز

مشاورات ايرانية صينة حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

أم تواجه غرامة كبيرة بسبب "حبها الكبير" لابنها!!

الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس

وفد من كردستان العراق يصل إلى بغداد

القيادة العسكرية بالعراق تعرض تفاصيل عملياتها ضد الخلايا النائمة

الفياض: تجربة الحشد الشعبي اعادت للعراق مكانته

فشل هجوم المسلحين بريف ادلب وتضخيمٌ اعلامي لرفع معنوياتهم

وزيرة الصحة العراقية: طبابة الحشد الشعبي اسعفت جرحى العمليات في أصعب الظروف

السفير الايراني في بغداد: العلاقات الايرانية العراقية ستستمر كالسابق

المهندس: نمتلك 30 مستشفى ميدانيا عالجت 300 الف جريح مدني

زلزالان يضربان غرب ايران

الشخصيات الفلسطينية المستقلة تعلن عدم مشاركتها باجتماعات المركزي

الامير تميم يتصل بتونس، وسط ازمة متصاعدة مع الامارات

الجهاد تعلن سبب رفض حركته المشاركة باجتماع المجلس المركزي

الامم المتحدة تعلق على الاجراءات القمعية لكيان الاحتلال

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن.. إصابة 108 فلسطينيين بنيران الاحتلال في جمعة الغضب(فيديو)

مهم للغاية..إشارات من الجسم تحذرك من أزمة قلبية خلال شهر

'ترامب المزيف' يفاجئ الناس في لندن .. ما القصة؟

التلميذ ذو الشعر المتجمد يتلقى خبرا سعيدا

الأکثر مشاهدة