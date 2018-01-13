إليكم أدوات التجسس قديما.. وهذا ما استخدمته الجاسوسات!

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ويمكن العثور على الأدوات المدهشة والرائعة للجواسيس في متحف في العاصمة الأمريكية واشنطن متخصص للتجسس، حيث يتوافر أكبر مجموعة من التحف الدولية للخدمات السرية.

ونشر موقع “برايت سايد” مجموعة من الأدوات المذهلة التي استخدمت قديمًا قبل تطور التكنولوجيا:

1. ذراع مجهز ببندقية

هذه الذراع الاصطناعية مجهزة ببندقية مدمجة، ولإطلاق الرصاص منها ما عليك سوى لكز إصبعك على عدوك، ويمكنك رؤية هذه الأداة في متحف التجسس في أوبرهاوزن، ألمانيا.

2. جذع شجرة مجهز بآلة تصنت

إنها ليست مجرد جذع شجرة، إنها جهاز تصنت يعترض البث الإذاعي لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية بتثبيته في ضواحى موسكو في أوائل السبعينيات. ومن الجدير بالذكر أن الجذع يعمل عبر الألواح الشمسية.

3. اليعسوب

كانت حشرات اليعسوب مجهزة بكاميرا خفية، وفي عام 1970 كانت تعتبر شيئا رائعا حقا، وكانت مدمجة بمروحة هيدروليكية تم تجميعها من قبل ساعاتي محترف.

4. أزياء وكالة المخابرات المركزية

العميلات السريات كن يرتدين فساتين قصيرة سوداء، بإمكانها تسجيل الصوت، والتقاط الصور.

5. مسدس أحمر الشفاه

أداة أخرى للجاسوسات الإناث في لجنة أمن الدولة، وهو أحمر شفاه مجهز ببندقية عيار 4.5 ملم.

6. حافظة مياه متفجرة

تحتوي حافظة المياه هذه على متفجرات وكان يستخدمها مسؤولو مخابرات الجيش الأمريكي بين عامي 1942 و1945.

7. حذاء مجهز بجهاز إرسال

يحتوي هذا الحذاء على كعب مجهز بجهاز إرسال لتسجيل ورصد المحادثات، وقد استخدمت إدارة الأمن العام في جمهورية رومانيا الاشتراكية هذه الأحذية من الستينيات إلى السبعينيات لمراقبة الدبلوماسيين الأمريكيين.

في الأساس، يطلب الدبلوماسيون أحذيتهم من الخارج، لكن العملاء الخاصين اعترضوا الطرود وأحدثوا ثقبا في الحذاء ووضعوا أجهزة تصنت داخلها.

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