الفياض: تجربة الحشد الشعبي اعادت للعراق مكانته

العالم - العراق

وقال الفياض في كلمة القاها خلال مؤتمر حشد الطبابة الذي اقامته الهيأة اليوم إن " تجربة الحشد الشعبي التي انبثقت بعد فتوى المرجعية الدينية استطاعت ان تزحزح وتزعزع المفهوم الطائفي في العراق وتعيد للبلاد هيبته ومكانته بين الأمم".

ودعا الفياض إلى "ضرورة اخذ الدروس والعبر من هذه التجربة، لأننا لا نستطيع بناء المستقبل إلا بروحية تحشيد الطاقات والتعاون واستثارة كل القيم"، مؤكدا أن “الحشد استطاع ان يهزم السلبية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

واشاد الفياض بـ" دور طبابة الحشد الشعبي في المعارك والعمليات العسكرية، مؤكدا أنه “كان لهم دوراً في انجاح تجربة الحشد الشعبي”.

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