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وفد من كردستان العراق يصل إلى بغداد

وفد من كردستان العراق يصل إلى بغداد
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصل وفد من منطقة كردستان العراق، اليوم السبت، إلى بغداد للاجتماع مع وزير الداخلية قاسم الاعرجي.

العالم - العراق

ونقلت مواقع كردية عن مصدر في مكتب وزير الداخلية العراقي القول أنّ " وفداً حكومياً من أربيل وصل اليوم إلى بغداد وسيجتمع مع وزير الداخلية وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين الآخرين".

ويتباحث الوفد في مسألة رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية وإدارة المنافذ الحدودية، بعد أن قامت بغداد في 29 أيلول من العام الماضي بإغلاق مطاري أربيل والسليمانية في وجه الرحلات الدولية حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وتفيد المعلومات بأنّ كريم سنجاري وزير الشوون الداخلية في منطقة كردستان العراق يرأس وفد الحكومة المحلية لهذه المنطقه إلى بغداد.

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