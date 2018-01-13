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20 مرشحا للرئاسة الروسية مع وقف قبول وثائق المرشحين

20 مرشحا للرئاسة الروسية مع وقف قبول وثائق المرشحين
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكملت لجنة الانتخابات المركزية الروسية استلام وثائق من المرشحين الرئاسيين للترشيح للانتخابات القادمة التى ستجرى في 18 مارس/آذار. ويشكل عدد المرشحين للرئاسة، عشرون مرشحا.

العالم- أوروبا

وانتهت فترة تقديم الوثائق من قبل المرشحين في 7 يناير/كانون الثاني، وقامت لجنة الانتخابات المركزية بقبول الوثائق حتى منتصف الليل. وكان لدى المرشحين من الأحزاب وقتا أطول قليلا  حتى 12 يناير/كانون الثاني، فكانت اللجنة الانتخابية المركزية تقبل وثائقهم حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو.

لدى لجنة الانتخابات المركزية، بعد تلقي الوثائق من المرشحين، خمسة أيام للتحقق منها واتخاذ قرار بشأن تسجيل الممثلين، وبعد ذلك سيتمكن المرشح من فتح حساب خاص لتشكيل صندوقه الانتخابي وبدء الحملة، بما في ذلك جمع توقيعات الناخبين الداعمة لحملته (باستثناء التحريض الإعلامي الذي سيبدأ قبل شهر من الانتخابات).

وهكذا، وبحلول 10 شباط / فبراير سنعلن القائمة النهائية للمرشحين في السباق. وستكون أسماء المرشحين في الاقتراع مرتبة أبجديا.

وتبدأ من 17 فبراير / شباط — قبل أربعة أسابيع من الانتخابات، فترة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام، عندما تجري مناقشات انتخابية على شاشات التلفزيون والإذاعة. ويجب على المتقدمين للمنصب الرئاسي المشاركة شخصيا في المناقشات على القنوات الاتحادية، ويمكن للأشخاص الموثوق بهم أن يحلوا محلهم في حالة أداء المرشحين لواجباتهم الرسمية أو مرضهم.

المصدر: سبوتنيك

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