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مشاورات ايرانية صينة حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

مشاورات ايرانية صينة حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

 اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع نظيره الصيني ' وانغ يي' تناولت موضوع تنفيذ الاتفاق النووي ووضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أسفه، لحادث اصطدام ناقلة النفط الايرانية (سانتشي)، واعلن بان فرق الانقاذ الصينية بذلت جهودا كبيرة لاخماد الحريق وستواصل عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية كانت تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، وقد ارتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

يشار الي أنه تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور على ثلاث جثث حتى الان.

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