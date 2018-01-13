قائد عسكري جديد لمحافظة الحسكة.. من هو ؟

العالم - سوريا

وأكد مراسل التلفزيون السوري في الحسكة، فاضل حماد امس، الجمعة 12 كانون الثاني، تعيين ميا الملقب بـ”أبو حيدر”، وقال إن تكليفه تم صباح اليوم كقائد عسكري عام للمحافظة.

ويأتي تعيين ميا بعد أسبوع من تعيين اللواء الركن شوقي يوسف، مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا عن القوات السورية في المنطقة الشرقية من سوريا.

وشغل القائد الحالي للحسكة في وقت سابق قائد “الفوج 54” في منطقة طرطب، ومدير منطقة القامشلي، إلى جانب منصبه كرئيس أركان “الفرقة 17” في الرقة.

وقاد المنطقة الشرقية أمنيًا وعسكريًا في المرحلة السابقة اللواء رفيق شحادة.

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