البث المباشر
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح
حماس تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده يوم غد الاحد
الصحة الفلسطينية:مقتل صياد فلسطيني اثر اطلاق زورق مصري النار عليه في بحر رفح جنوب قطاع غزة

قائد عسكري جديد لمحافظة الحسكة.. من هو ؟

قائد عسكري جديد لمحافظة الحسكة.. من هو ؟
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

عينت القيادة السورية العميد محمد ميا قائدًا عسكريًا لمحافظة الحسكة، والتي يفرض الجيش السوري سيطرته فيها على المربع الأمني وفوج “فوج كوكب” العسكري.

العالم - سوريا

وأكد مراسل التلفزيون السوري في الحسكة، فاضل حماد امس، الجمعة 12 كانون الثاني، تعيين ميا الملقب بـ”أبو حيدر”، وقال إن تكليفه تم صباح اليوم كقائد عسكري عام للمحافظة.

ويأتي تعيين ميا بعد أسبوع من تعيين اللواء الركن شوقي يوسف، مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا عن القوات السورية في المنطقة الشرقية من سوريا.

وشغل القائد الحالي للحسكة في وقت سابق قائد “الفوج 54” في منطقة طرطب، ومدير منطقة القامشلي، إلى جانب منصبه كرئيس أركان “الفرقة 17” في الرقة.

وقاد المنطقة الشرقية أمنيًا وعسكريًا في المرحلة السابقة اللواء رفيق شحادة.

109-1

تصنيف :

روابط ذات صلة

قائد جديد للمنطقة الشرقية بدلا عن اللواء خضور؛ من هو؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

20 مرشحا للرئاسة الروسية مع وقف قبول وثائق المرشحين

مقتل مسؤول عسكري بـ"فيلق الرحمن" بالغوطة الشرقية لدمشق

واشنطن 2017!

إرهابيو ادلب بين التوسل والتسول

قائد عسكري جديد لمحافظة الحسكة.. من هو ؟

ارسال فريق اغاثة وانقاذ الى منطقة الناقلة الايرانية المنكوبة

تونس تشهد احتجاجات صاخبة عشية الذكرى السابعة للثورة

العدوان السعودي يفجر منزل الشيخ عادل الاصبحي في تعز

مشاورات ايرانية صينة حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

أم تواجه غرامة كبيرة بسبب "حبها الكبير" لابنها!!

الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس

وفد من كردستان العراق يصل إلى بغداد

القيادة العسكرية بالعراق تعرض تفاصيل عملياتها ضد الخلايا النائمة

الفياض: تجربة الحشد الشعبي اعادت للعراق مكانته

فشل هجوم المسلحين بريف ادلب وتضخيمٌ اعلامي لرفع معنوياتهم

وزيرة الصحة العراقية: طبابة الحشد الشعبي اسعفت جرحى العمليات في أصعب الظروف

السفير الايراني في بغداد: العلاقات الايرانية العراقية ستستمر كالسابق

المهندس: نمتلك 30 مستشفى ميدانيا عالجت 300 الف جريح مدني

زلزالان يضربان غرب ايران

الشخصيات الفلسطينية المستقلة تعلن عدم مشاركتها باجتماعات المركزي

الأکثر مشاهدة