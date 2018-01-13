الربو يكلف الاقتصاد الأمريكي بنحو 82 مليار دولار سنويا

العالم . الأميركيتان

وبحسب "روسيا اليوم"، أجرى الدراسة خبراء بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC)، ونشروا نتائجها أمس الجمعة.

ولحساب تكاليف علاج أمراض الربو السنوية في الولايات المتحدة، أجرى الباحثون استطلاعات موسعة للرأي، استمرت من 2008 إلى 2013.

وشارك فى الاستطلاع الذي استمر لمدة 6 سنوات، 213 ألفا و994 شخصا، من بينهم 10 آلاف و237 شخصا يتناولون علاجات الربو.

وكشفت الدراسة أن حوالي 15.4 مليون شخص في الولايات المتحدة يتناولون علاجات من أمراض الربو كل عام.

وبلغت التكلفة السنوية الإجمالية لهذا المرض في الولايات المتحدة 81.9 مليار دولار سنويا، بما في ذلك الرعاية الطبية والتغيب عن المدرسة والعمل بالإضافة إلى الوفيات الناجمة عن المرض.

وقال الباحثون إن النتائج، التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى دعم وتعزيز استراتيجيات مكافحة وعلاج أمراض الربو.

يشار هنا إلى أن الربو هو مرض تنفسي مزمن، ينتج عن وجود التهاب وتشنج في المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث في جميع مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس و(كرشة النفس) والكحة وكتمة الصدر.

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