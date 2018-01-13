حماس: لا مبرر لإطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وقالت "حماس" في بيان صحفي وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، السبت (13-1): "لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين، والذين من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم".



وتقدمت الحركة "بكل مشاعر الحزن والألم بالعزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد عبد الله رمضان زيدان، شهيد لقمة العيش "شهيد الحصار"، الذي قضى نحبه أثناء بحثه عن لقمة عيشه في عرض بحر غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له كل سكان القطاع".



وأصيب الصياد عبد الله رمضان زيدان (32 عاماً) بجراح خطرة جراء إطلاق النار عليه من الجيش المصري، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه فجر اليوم السبت.



بدورها طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية، السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل بالحادث، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها الأولية أكّدت أنّ قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية.



وعلى إثر ذلك، أعلن نقيب الصيادين نزار عياش، تعليق الصيد في بحر قطاع غزة؛ منذ الساعة التاسعة صباح اليوم السبت وحتى الساعة السادسة من مساء غدٍ الأحد، مطالباً بوقف الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين.

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