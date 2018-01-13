صورة.. هكذا يسخر الإسرائيليون من النساء السعوديات!

العالم - السعودية

صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية نشرت تقريرا عن سماح السعودية للنساء بحضور مباريات كرة القدم، معتبرة هذا أن هذا الحدث تاريخي.

ما كان لافتا هو تفاعل المعلقين الإسرائيليين على هذا الخبر بعد أن نشرته "يديعوت احرونوت" على صفحتها في الفيسبوك، فكانت غالبية التعليقات تحمل الشتائم والسباب تجاه المرأة السعودية بشكل خاص.

قال أحد المعلقين: "السعودية بدأت تتقدم، وستصل قريبا للقرن السادس عشر"

وجاء تعليق آخر يقول: "إنه نجاح باهر إنهم يتسحقون مكافأة، السعودية وصلت إلى مرحلة يسمح فيها للنساء بتنفس الهواء وسوف يستغرق هذا بضع سنوات".

وفي تعليق آخر قال أحد الإسرائيلين: "العرب بائسون، يعيشون في القمامة فقط الارهاب والسلوك من العصر الحجري والفقر وقمع النساء".

المصدر: وكالة معا