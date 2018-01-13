البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يحررون 11 منطقة جديدة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بمواجهات مع "النصرة" وفصائل مرتبطة معها
السفير الأمريكي في بنما جون فيلي يقدم استقالته من منصبه قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المطاطي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة انطلقت من قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، تنديدا بإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ورفضا لاستهداف الاحتلال المتواصل للقرية.

العالم - فلسطين

وقال باسم التميمي أحد نشطاء المقاومة الشعبية في القرية، بحسب قناة الاقصى، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بشكل عنيف وأطلقت قنابل الصوت والغاز والعيارات المطاطية صوبهم، ما تسبب بإصابة شابين بالعيارات المطاطية نقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن العشرات خرجوا في مسيرة حاشدة اتجاه معسكر لجيش الاحتلال، للتنديد بالاحتلال وممارساته العنصرية بحق القرية واهلها.

وكانت قوات الاحتلال، فرضت ظهر اليوم، حصارا على قرية النبي صالح، وأعلنتها "منطقة عسكرية مغلقة"، بعد أن نصبت حواجز على مدخلها، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها، لمنع إقامة مهرجان شعبي داعم لمدينة القدس، بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

114

روابط ذات صلة

الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا

روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم

بالفيديو ...جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا، والسلطات في حيرة!!

الكشف عن اسم وسر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

الجيش التركي ينفذ قصفاً مكثفاً على القوات الكردية في "عفرين" السورية

فيديو صادم.. مجموعة من"الخفافيش" تثير ذعر زبائن محل تجاري!

وزير النفط الايراني يؤكد استمرار العقد مع توتال

بلد عربي يخصص رسوم لمباشرة نشاط "تدخين الشيشة"

أول إستجابة من الحكومة التونسية للإحتجاجات الأخيرة

السودان يتخذ إجراءات "أشدّ عنفاً" ضد مصر بينها إعلان الحرب!

الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

الصين تهدم كنيسة كبيرة في شمال البلاد

الداخلية العراقية: "إقليم كردستان" أبدى تفهما واستجابة للدستور والقوانين

"سومار" الايرانية تهتز بسبب زلزال بقوة 4.3 ريختر

مقاطعة حماس والجهاد لـ"المركزي".. ماذا رأى المحللون؟

هذا هو طلب بن زايد من قطر مقابل إنهاء الأزمة الخليجية!

مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية

بالصور... سيدة تكشف سر اختفاء والدها لسنوات!

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

صورة.. هكذا يسخر الإسرائيليون من النساء السعوديات!

الأکثر مشاهدة