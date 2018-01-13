إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

العالم - فلسطين

وقال باسم التميمي أحد نشطاء المقاومة الشعبية في القرية، بحسب قناة الاقصى، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة بشكل عنيف وأطلقت قنابل الصوت والغاز والعيارات المطاطية صوبهم، ما تسبب بإصابة شابين بالعيارات المطاطية نقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن العشرات خرجوا في مسيرة حاشدة اتجاه معسكر لجيش الاحتلال، للتنديد بالاحتلال وممارساته العنصرية بحق القرية واهلها.

وكانت قوات الاحتلال، فرضت ظهر اليوم، حصارا على قرية النبي صالح، وأعلنتها "منطقة عسكرية مغلقة"، بعد أن نصبت حواجز على مدخلها، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها، لمنع إقامة مهرجان شعبي داعم لمدينة القدس، بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

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